ZDF-"Fernsehgarten": Kehrt Andrea Kiewel zurück? Endlich herrscht Klarheit

"Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen", so die offizielle Mitteilung des ZDF. Damit steht fest: Am Sonntag, 22. Juni, wird Andrea Kiewel ab 12 Uhr live vom Mainzer Lerchenberg durch die nächste Ausgabe des "Fernsehgartens" führen.