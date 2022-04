Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Beben! Damit hat niemand gerechnet

Via "Instagram" wendet sich Andrea Kiewel nun an ihre Fans und offenbart, dass sie am 08. Mai wieder mit ihrem "Fernsehgarten" zu sehen ist! Für ihre Anhänger definitiv ein ganz besonderer Moment! Schließlich mussten sie sich den ganzen Winter über gedulden, bis Andrea wieder zurückkehrt! Doch damit nicht genug! Andrea hat vor ihrem Start auch eine ganz besondere Überraschung parat! So offenbart sie: "Wenn Ihr Luca und viele mehr am 08. Mai 2022 LIVE auf dem Mainzer Lerchenberg erleben wollt. Macht mit bei unserem Gewinnspiel." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ihre Anhänger haben also die Möglichkeit, für Andreas "Fernsehgarten"-Debüt exklusive Ticktes zu gewinnen! Eine schöneren Einstieg hätte Andrea für ihre Community nicht planen können!