Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Fiasko! Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig

Andrea hat ein mulmiges Gefühl

Schließlich ist Riccardo kaum noch zu stoppen: In den vergangenen Monaten eroberte der Entertainer und Aktivist das öffentlich-rechtliche Fernsehen praktisch im Sturm. Dabei sah es Anfangs gar nicht danach aus – seine "Fernsehgarten"-Premiere brachte ihm sogar regelrechte Hass-Attacken ein: "Nach meinem Auftritt haben mein Management und mich zahlreiche Morddrohungen erreicht, die sehr explizit und grausam waren", offenbarte er damals erschüttert, nannte es "ein trauriges Armutszeugnis, mit dem man als geschminkter Mann heute auch noch leben muss". Doch weder er noch die TV-Verantwortlichen ließen sich davon entmutigen: Bereits im Februar wurde bekannt, dass Riccardo das achtteilige Wettbewerbs-Format "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" auf ZDFneo moderiert. Und auch im Ersten startet er durch und produziert eine eigene Show, wie er jetzt auf Instagram verriet: "Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet zu haben, und freue mich so krass."

Seine Kollegin Kiwi dürfte den kometenhaften Aufstieg ihres Co-Moderators mit einem mulmigen Gefühl verfolgen. Schließlich musste sie zuletzt wegen ihres Moderationsstils heftige Kritik einstecken – während Riccardo nach den erwähnten Startschwierigkeiten beim Publikum punktet. Ein deutliches Zeichen, dass dem doch schon etwas angestaubten "Fernsehgarten" frischer Wind guttun könnte …

Dreiste Liebes-Lüge! Hat Andrea Kiewel ihren Freund nur erfunden?