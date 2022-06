Andrea Kiewel: Traurige Liebesnachrichten

Wie Andrea nämlich nun im Interview mit "Super Illu" offenbart, ist sie absolut kein Typ für Fernbeziehungen! So gibt sie zu verstehen: "Fernbeziehungen sind in meiner DNA nicht vorgesehen." Autsch! Ehrliche Worte, die ihrem Liebsten sicherlich zu denken geben! Doch damit nicht genug! Auch das Fliegen ist für Andrea ein rotes Tuch! So hasst sie es einfach, in ein Flugzeug zu steigen: "Ich fürchte mich vor den Minuten des Absturzes." Oh je! Klingt ganz danach, als ob sich Andrea und ihr Herzensmann während Andreas "Fernsehgarten"-Saison in Deutschland nicht all zu oft zu Gesicht bekommen. Ob Andrea mit ihrer Aussage wohl ein indirektes Beziehungs-Aus andeuten will? Wir können gespannt sein!