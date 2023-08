Andrea Kiewel: Goodbye Deutschland! Jetzt flieht sie nach Israel

Nicht so in Israel. "In Tel Aviv erlaube ich mir, so zu sein, wie ich wirklich bin", gesteht Andrea Kiewel. Dort würde sie am helllichten Tag auf der Straße tanzen, wenn sie gute Musik höre. Sie könne ein Leben ganz ohne Impulskontrolle führen: "Ich singe laut beim Fahrradfahren, streichle fremde Hunde, spiele mit den Kindern anderer Leute, schreie Taxifahrer an." Sie würde wildfremde Menschen in Gespräche verwickeln, bei traurigen Filmen weinen. Sogar lauthals gestritten hätte sie sich schon. "Als ich vor vielen Jahren in Tel Aviv ankam, wusste ich, dass ich angekommen bin", schwärmte sie einst.

In Israels Hauptstadt könnte sie also ungeniert loslegen — und müsste nicht mal den Begriff "Handbremse" auf Hebräisch lernen …