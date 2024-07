Andrea Kiewel: Hochzeit im ZDF-"Fernsehgarten"!

"Sollte ich in diesem Leben noch mal heiraten und immer noch Fernsehgärtnerin sein, dann mache ich das hier. Und du traust mich.", sagt die Moderatorin während der Sendung zu ihrem Gast Hochzeitsplaner Frank Matthée (56). Der 56-Jährige ist begeistert von der Idee: "Super. Bin dabei. Sehr gerne. Das ist ein Versprechen, da können wir dann eine Pool-Party machen", stimmt er zu.

Über Kiwis Beziehungsstatus ist nicht viel bekannt. "Ich bin vergeben, aber nicht verheiratet", erklärt sie den Zuschauer:innen. Vor einigen Jahren sprach sie zum ersten Mal über ihren Partner, der in Israel lebt. "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. [...] Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. [...] Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch", schrieb sie in ihrem Buch "Meist sonnig", das Ende 2020 erschien. Das Paar führt seit mehreren Jahren eine Fernbeziehung, im Oktober vergangenen Jahres ist ihr Liebster noch einmal für sein Land in den Krieg gezogen.