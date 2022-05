Andrea Kiewel: Jetzt verliert sie auch noch ihre große Liebe

Ein geheimnisvoller Israeli hat das Herz von "Kiwi" erobert. Sie verrät zwar nicht seinen Namen, plaudert aber ganz offen über die Beziehung. Und wie schwierig sich diese gestaltet. Schließlich lebt ihr Schwarm in Tel Aviv. Während der Pandemie hielt Andrea Kiewel die Trennung kaum aus. Beim Wiedersehen flossen bittere Tränen. "Als mich nach 130 Tagen ohne einen einzigen Kuss der Mann vom Flughafen in Tel Aviv abholte, konnte ich nicht aufhören zu weinen", sagt sie in "Super Illu". "Ich war so erschöpft vom Geduld haben und Alleinsein, bis sich alles in Erleichterungstränen und Millionen Küssen auflöste."

Was für eine Nervenprobe für die beliebte Moderatorin. Wie soll sie nur in Zukunft mit diesem Druck umgehen? Kiwi muss jeden Sonntag vor der Kamera stehen. Ihr privates Glück spielt da keine Rolle. Für ihre Zuschauer will sie stark sein. Doch der Liebste lebt tausende Kilometer entfernt und daran wird sich wohl nichts ändern. Es sei denn, die Sehnsucht wird zu groß, sie schmeißt alles hin und steigt in den nächsten Flieger – Richtung Liebe.