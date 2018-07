Andrea Kiewel: Nackt-Skandal!

Huch, war das jetzt Absicht oder aufs Versehen? Gestern war die " -Fernsehgarten"-Moderatorin wieder dabei zu sehen, wie sie das Publikum durch die Sendung führte. Dabei sorgte allerdings nicht nur das Motto "Mallorca-Party" der Liveshow für jede Menge Aufsehen, auch der Auftritt von Andrea ließ bei den Fans einige Fragen offen. Der Grund: Andrea gewährte einige intime Einblicke...

Andrea Kiewel: Schock-Nachricht!

Andrea Kiewel: Nackt im Fernsehgarten

Das bei eine "Mallorca Motto-Party" feucht fröhlich gefeiert wird, ist klar! Andrea Kiewel nahm dies jedoch ein wenig zu wörtlich. Während sie anfangs das Publikum mit ihrem weißen Sommerkleid verzauberte, entschloss sie sich im Verlauf der Sendung dazu, sich mit ihrem Dress unter eine kühle Dusche zu stellen, die im Fernsehgarten aufgebaut war. Das Resultat: Andrea sorgte dadurch nicht nur für einen gewaltigen Nippel-Blitzer, da der Soff ihres Outfits durch das Wasser transparent wurde, sondern erzürnte ebenfalls die Fernsehgarten-Fan-Gemeinde...

Andrea Kiewel: Die Fernsehgarten Fans sind bestürzt!

Wie bei Social Media deutlich wird, sind die Fernsehgarten-Zuschauer von dem Auftritt der Moderatorin alles andere als begeistert! So ist zu lesen: "Schade, dass diese Sendung an Niveaulosigkeit nicht mehr zu überbieten ist" sowie "Kiewel, du bist an Peinlichkeit nich zu übertreffen. Bitte hör endlich auf mit dem ZDF-Fernsehgarten." Definitiv harte Worte! Was Andrea über dies Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...