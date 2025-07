Andrea Kiewel verlobt: Findet ihre Hochzeit live im "Fernsehgarten" statt? Jetzt reagiert das ZDF

Die "Fernsehgarten"-Fans staunten nicht schlecht, als Andrea Kiewel (60) in der Sendung am 22. Juni 2025 plötzlich einen funkelnden Ring präsentierte und strahlend verkündete: "Nur für Sie: Sie hat Ja gesagt!" Ein überraschender Heiratsantrag, den die Moderatorin überglücklich mit einem klaren Ja beantwortet hat. Schon rief sie liebevoll ihrem Partner zu: "Hallo Cheri, I love you." Doch die größere Überraschung könnte noch bevorstehen: Wird Kiwi tatsächlich im TV heiraten?