Andrea Kiewel verlobt – und DAS verrät sie live im "Fernsehgarten"

Die treuen Fans von Andrea Kiewel mussten zuletzt auf ihre Lieblingsmoderatorin im "ZDF-Fernsehgarten" verzichten. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in ihrer Wahlheimat Tel Aviv konnte sie Mitte Juni nicht wie geplant nach Mainz reisen. Doch am 22. Juni 2025 war es endlich so weit: "Kiwi" stand wieder live auf der Bühne – und hatte eine ganz besondere Überraschung im Gepäck!