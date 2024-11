Andreas Ellermann: 45 Kilo weg! Blanco-Ex ist nicht mehr wiederzuerkennen

Obwohl Andreas sich in der Vergangenheit viel bewegte und seine Diäten einhielt, wollten die Pfunde einfach nicht weggehen. Eine bestimmte Ärztin konnte dem Ex von Blanco endlich helfen - und zwar Gefäßchirurgin Dr. Annette Sommerfeld. In ihrer Privatpraxis soll sie den Moderator mit der Abnehmspritze Tirzepatid regelmäßig versorgt haben. Dieses Mittel wird bei übergewichtigen Menschen mit erhöhtem Blutzuckerspiegel eingesetzt und entfaltet in Kombination mit Bewegung und einer passenden Diät eine beeindruckende Wirkung. Ganze 45 Kilo habe Andreas innerhalb von nur elf Wochen dadurch abgenommen. Sein Bauchumfang soll sich sogar um beinahe einen halben Meter verringert haben.