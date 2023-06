Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Eskalation! Die Anwälte sind schon eingeschaltet

Zur Erinnerung: Der Millionär hat Patricia ein großzügiges Trennungsangebot gemacht. Sie ist auch weiterhin in seiner Firma angestellt, darf ihr Pferd behalten und in seinem Haus leben. Der 57-Jährige zahlt sogar die Stall-Kosten! Doch Patricia soll auch einen Porsche Cayenne und eine Rolex von Andreas fordern!

"Er ist völlig zermürbt, will so gerne in sein Haus zurück. Doch Patricia will nicht raus. Er hat alles versucht, hat mittlerweile schon einen Hotel-Koller. Die Situation belastet ihn sehr", verrät eine Freundin von Andreas gegenüber "Bild".

Patricia soll nun sogar einen Anwalt zurate gezogen haben. Er soll ihr dabei helfen, noch mehr aus der Trennung rauszuschlagen. Auweia...