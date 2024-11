Patricia Blanco: Neuer Freund nach Andreas Ellermann! Sie hat sich IHN geangelt

Patricia war mit ihrem neuen Freund auf dem Weg nach Sansibar, doch dann strandeten beide am Flughafen in Dubai. Patricia nutze die Zeit, um ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden zu halten. In ihrer Story flitzte auch ihr Schatz durchs Bild. "Wir wollten noch etwas warten, bis wir uns öffentlich zusammen zeigen, weil wir uns gerade erst richtig kennenlernen", erzählt Patricia der "Bild". Den Namen will das Reality TV-Sternchen jedoch noch nicht verraten.