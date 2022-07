Andreas Gabalier: Ehrliche Liebes-Beichte!

Hat Andreas Gabalier nun eine neue Herzensdame oder nicht? Erst Mitte Juni brachte der Schlagerstar sein neues Album "Ein neuer Anfang" heraus, in dem es natürlich auch um die ganz großen Gefühle geht. Im gleichnamigen Song singt der 37-Jährige sogar: "Ein Ende kann ein neuer Anfang sein und eine neue Liebe kann so schön sein". So so, das klingt ja verdächtig nach einer neuen Flamme. Das denken sich auch seine Fans und heizen die Gerüchteküche immer wieder an. Doch der Sänger gab nun in einem RTL-Interview offen zu, wie er aktuell zu Dating steht: