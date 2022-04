Beatrice Egli: Die ganze Wahrheit über ihre Küsse mit Andreas Gabalier

Die Liebe zur Heimat und die Abenteuerlust, sie verbindet die Gipfelstürmer. Nicht nur gemeinsam auf der Bühne stehen, auch Berge erklimmen könnten sie.

Ein echter Naturbursche, das ist es ja, wovon Beatrice schon seit Jahren träumt. "Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Natur einem tollen Mann begegne. Ich mag Männer, an denen was dran ist, bei denen ich mich anlehnen kann!“, verriet sie einmal. Es klingt fast, als würde sie Andreas beschreiben.

Und der Sänger schwärmte: "Ich finde es sexy, wenn eine Frau Humor hat. Ich mag weibliche Rundungen."

*Affiliate-Link