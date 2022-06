Andreas Gabalier: Nackt-Offensive! Hier zieht er blank

So so, dann ist es wohl gar nicht so unwahrscheinlich, den Sänger einmal nackt anzutreffen, wenn man bei ihm klingelt. Ob seine Fans ihm bei so einem offenen Nackt-Geständnis nicht mal einen Besuch abstatten...

Schlager-Kollegin Beatrice Egli wird dieses Detail über Andreas Gabalier nicht mehr interessieren. Sie scheint ihre Liebe nun bereits gefunden zu haben. Mehr zu ihrem Neuen erfährst du im Video: