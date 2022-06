Andreas Gabalier: Neue Details zu einer neuen Liebe enthüllt!

Stellt Andreas Gabalier seinen Fans womöglich schon bald eine neue Frau an seiner Seite vor? Nachdem immer wieder die Gerüchteküche um den Schlagerstar und seine Kollegin Beatrice Egli hochbrodelte und sie den Spekulationen mit einem dicken Schmatzer auf der Bühne der "Beatrice Egli Show" weiter einheizten, fragen sich viele Fans, was wirklich in Andreas' Liebesleben abgeht. Jetzt lüftet der Sänger zumindest, wem er eine neue Liebe als erstes anvertrauen würde.