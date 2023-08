Andreas Gabalier: So fand er ins Leben zurück

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Was Andreas Gabalier durchmachen musste, wünscht man keinem Menschen auf der Welt. In seinem ersten eigenen Magazin gewährt er nun tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Nach den schweren Schicksalsschlägen: So fand er wieder ins Leben zurück!

Der beliebte Volks-Rock'n' Roller" verlor innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Familienangehörige. 2006 wählte Gabaliers Vater Wilhelm († 50) den Freitod. Nur zwei Jahre später beging auch seine geliebte Schwester Elisabeth († 19) Suizid. Anfangs habe der Sänger "das Gefühl gehabt zu ersticken", beschreibt er emotional seine Gefühlslage in einem Beitrag aus dem "Andreas Gabalier Magazin".