Andreas Gabalier & Beatrice Egli: Blitzhochzeit und ein Baby

Es war zum Dahinschmelzen: In ihrer ersten Show unter ihrem eigenen Namen beim SWR ließ Beatrice Egli ihren Emotionen freien Lauf – und küsste Andreas Gabalier. Schon in ihrer Anmoderation schwärmte sie: "Jetzt kommt ein einzigartiger Mann für mich." Auch er gab sich supercharmant, wirkte dabei sogar etwas unsicher und redete leicht geschwollen daher – wie das bei Frischverliebten eben so ist: "Es war mir ein Anliegen, bei dir dabei zu sein", strahlte er sie glücklich an, als er auf die Bühne kam. Das Publikum war begeistert.