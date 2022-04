Beatrice Egli & Andreas Gabalier: Jaa, ihre Gefühle sind echt!

"Andreas war mein Retter"

Auf Instagram verrät Beatrice Egli, dass sie für ihre Show kurzfristig jemanden gebraucht hat, der auf der Bühne performen kann. Also hat sie zum Telefon gegriffen und Andreas Gabalier um Hilfe gebeten! "Kurz vorher habe ich angerufen und gesagt Andras, du musst in meine Sendung kommen, ich brauche dich. Und deswegen war es wirklich hochemotional und wunderschön", verrät sie gerührt. "Er war mein Retter von meiner Sendung am Samstag!"

Und Andreas? Der freut sich, dass Beatrice direkt an ihn gedacht hat. "Ab und zu was Gutes tun bringt mich fast ins Schwitzen. Wir waren erst vor einigen Tagen gemeinsam bei einer TV-Show und haben dort einfach einen lustigen Abend gehabt", verrät er im Interview mit "SWR". "Und ich habe ihr einfach gesagt ich komme. Punkt aus. Kein auf die Knie gehen, kein langes Bitten und Betteln."

Wie schön! Auch in schwierigen Zeiten halten die beiden einfach immer zusammen...