Andreas Gabalier & Beatrice Egli: Jetzt ist es offiziell

Seit Monaten machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Andreas Gabalier und Beatrice Egli auch fernab der Bühne ein enges Band der Freundschaft verbindet! Sogar von einer heimlichen Liebesliaison war bereits die Rede! Doch was ist dran an den Gerüchten? Spätestens in ein paar Wochen könnten die Fans nun Klarheit bekommen ...

