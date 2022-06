Andreas Gabalier & Beatrice Egli: Jetzt macht er es offiziell

Wie Andreas Gabalier nun offenbart, ist an den Liebesspekulationen zwischen ihm und Beatrice absolut nichts dran! So stellt er gegenüber "Augsburger Allgemeine" über die Gerüchte klar: "Das ist vollkommener Blödsinn!" Ehrliche Worte, die definitiv keine weiteren Zweifel mehr zulassen: Andreas und Beatrice sind kein Liebespaar! Das die beiden Schlagerstars dennoch gerne neue Partnerschaften eingehen wollen würden, ist kein Geheimnis! So betonten sie in der letzten Zeit beide immer wieder, dass sie den Glauben an die große Liebe nicht aufgegeben haben! Ob in diesem Jahr bei ihnen wohl nochmal der Liebesblitz einschlagen wird? Wir können gespannt sein ...