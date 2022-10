Andreas Gabalier & Maite Kelly: Sie hat ihm das Herz gebrochen

Dabei wird vor allem Maite Kelly jetzt die Ohren ganz besonders spitzen! Wie Andreas nämlich nun berichtet, handelt es sich bei dem Werk um kein geringeres Lied als "An Angel" von der "Kelly Family". Gegenüber "Brisant" gibt der Alpenstar zu verstehen: "Auch bei mir zu Hause, wenn wir die eine oder andere Party geworfen haben im Haus zur späten Stunde kommt 'An Angel'. Da kann kommen, was will! Spätestens dann ist der Moment gekommen, wenn Männer weinen." Hoppla! Von dieser Seite kennt man Andreas gar nicht! Was Maite wohl zu diesem emotionalen Geständnis sagt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu ...