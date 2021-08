Andrej Mangold: Er verrät die ganze Wahrheit über Jenefer Riili und Chris Broy

Andrej packt aus

"Ich habe ehrlicherweise gesagt versucht, Jenefer ein paar Hinweise zu geben, dass sie sich doch irgendwann mal ein bisschen von Chris fernhalten sollte. Nicht, weil sie sich nicht mit ihm verstehen sollte, sondern, weil ich einfach wusste, dass das eventuell im Schnitt komplett falsch rüberkommen kann und sie deswegen auch an den Pranger gestellt wird leider", so Andrej. "Und da muss ich noch mal an alle, die das jetzt sehen, appellieren: Lasst sie einfach in Ruhe. Morddrohungen und dieser ganze Hass, der hat auf jeden Fall nichts da zu suchen."

Er ist sich außerdem sicher, dass Chris und Jenni nicht ineinander verliebt sind. "Von Jenefer war das eine freundschaftliche Kiste. Auch, wenn das im TV sicherlich ein bisschen anders aussieht. Das ist mir aber noch mal wichtig, das zu sagen", so der Ex-"Bachelor".

Alle Informationen zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" erfahrt ihr im Video: