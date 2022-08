Andrej Mangold: Eskalation im Dschungel - holt ihn seine Vergangenheit ein?

Rumble in the Jungle! In knapp fünf Monaten ist es wieder so weit: Die Lästerrunde am Lagerfeuer wird eingeläutet, das "Dschungelcamp" startet in die 16. Runde! Und dann soll einer auf jeden Fall mit auf der Pritsche liegen: Ex-"Bachelor"-Boy Andrej Mangold! Der 35-Jährige ist laut Insidern bereits für die nächste Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fest gebucht – und der Sender erhofft sich Großes von dem ehemaligen Rosenkavalier! Denn fest steht: Der gebürtige Hannoveraner hat Provokations-Potenzial, sorgte vor zwei Jahren für einen handfesten TV-Skandal, indem er mit seinen Intrigen das komplette "Sommerhaus der Stars" aufmischte! Andrej soll damals sogar zu Mobbing-Attacken gegen andere Kandidaten aufgerufen haben, vor allem Ex-Kuppelshow-Kollegin Eva Benetatou litt unter den fiesen Spielchen.