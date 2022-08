Andrej Mangold: Völlig am Ende! Er setzt seine Gesundheit aufs Spiel

Andrej ist völlig gestresst

In seiner Instagram-Story meldet Andrej sich nun aus dem Urlaub bei seinen Fans. Er habe zwei Tage lang extrem viel geschlafen. Und auch sonst gibt sein Körper ihm eindeutige Signale dafür, dass er sich in letzter Zeit zu viel zugemutet hat. "Ich habe hier leider so ein kleines Gerstenkorn bekommen. Es ist immer ein Anzeichen dafür, dass ich viel Stress vorher hatte. Bekomme Gerstenkörner echt immer, wenn ich viel Stress habe oder dieser endlich abhaut", so der Ex-"Bachelor".

Seinen spontanen Urlaub kann Andrej bisher noch nicht genießen. "Muss hier leider echt noch ein paar Sachen mit Priorität abarbeiten und hoffe, dass ich dann morgen endlich mit allen Themen durch bin, damit ich dann auch wirklich mal Urlaub machen kann", klagt er. Doch kurz darauf macht er schon Werbung für eine elektrische Zahnbürste und verbringt den Großteil seines Abends damit, Ernährungspläne für seine Klienten zu erstellen. Auweia... Abschalten kann Andrej offensichtlich wirklich nicht!

7 Zeichen, die verraten, dass du jetzt sofort Ruhe brauchst: