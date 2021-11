Andrej Mangold: "Ich liebe diese Frau einfach!"

"Ich liebe diese Frau einfach!", erklärt Andrej nun in seiner "Instagram"-Story, in der er Narumol bei den letzten Vorbereitungen für das große Promi-Rennen heute Abend zeigt! Ehrliche Worte, die keine Zweifel mehr zulassen: Narumol hat sich seit der gemeinsamen Teilnahme bei der Realityshow "Kampf der Realitystars" einen festen Platz in Andrejs Herz ergattern können! Wie es scheint, hat der Ex-Bachelor auch nach dem Show-Aus nur Sympathien für die lebenslustige Bäuerin übrig! Wie schön!

Wie sich die beiden wohl auf der Rennstrecke schlagen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...