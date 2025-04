Andrej Mangold: Liebes-Comeback mit der Ex? Die Zeichen stehen auf Versöhnung

Eigentlich sollte ihre Liebe für immer halten. Doch im Februar war zwischen Andrej Mangold (38) und seiner Freundin Annika Jung (34) plötzlich alles aus. Nach seinen Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik wurde der Reality-TV-Star von seinen Freunden am Flughafen abgefangen. Man zeigte ihm Bildmaterial, auf dem sich wohl erkennen ließ, dass seine Liebste ihn betrogen haben soll. Mit seinen enttäuschten Fremdgeh-Vorwürfen hielt Andrej sich in der Öffentlichkeit anschließend nicht zurück. In die gemeinsame Wohnung wollte er nicht mehr zurückkehren. Umso überraschender ist es, dass er und Annika jetzt wohl doch wieder auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind ...