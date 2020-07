Andrej Mangold & Jenny Lange: So sehr litten sie im "Sommerhaus der Stars"!

Krasse "Sommerhaus"-Beichte

"Meine Batterien laden immer noch auf nach dieser crazy Sommerhaus Erfahrung, ich sag es euch!", feuert er auf Instagram. "Nach Ende des Projektes hat es bestimmt 2 Wochen gedauert, bis ich mich nicht mehr erschöpft gefühlt habe und nicht das Gefühl hatte, den ganzen Tag schlafen zu wollen! Das hat also mal so richtig an der Psyche genagt. Deshalb sind wir jetzt auch mal länger offline und das tut uns richtig gut."

Und auch Jenny findet auf ihrem Account klare Worte: "Man hört ja oft 'Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst', aber wirklich wissen tut man es erst, wenn man wirklich mittendrin ist! Und ich muss sagen, die Nummer war schon härter, als ich sie eingeschätzt habe." Zusammen mit ihrem Schatz befindet sie sich gerade in Kroatien, um sich von der Erfahrung zu erholen...

Bis zur Ausstrahlung der Show müssen die Fans sich noch ein bisschen gedulden. Es dürfte aber auch in diesem Jahr wahnsinnig spannend werden...

