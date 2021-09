Andrej Mangold: Verzweifelter Hilferuf! Was steckt wirklich hinter seinem Schweigen?

Unter dem letzten "Instagram"-Post von Andrej Mangold, der mittlerweile fast vier Wochen zurück liegt, sammeln sich mittlerweile immer mehr Kommentare, in denen die Fan-Sorge immer deutlicher zum Ausdruck kommt. So heißt es: "So langsam macht man sich echt Sorgen . Lass doch mal wenigstens kurz was von dir hören" sowie "Ich hoffe, es geht dir gut und du brauchst einfach nur etwas Ruhe für dich. Hoffe bald ein Lebenszeichen von dir zu hören." Ehrliche Worte, die zeigen: Andrej spannt seine Community mit seinem Schweigen ganz schön auf die Folter. Ob der Realitystar die Nachrichten wohl zum Anlass nimmt, um sein Schweigen zu brechen? Wir können definitiv gespannt sein. Zuletzt wurde jedenfalls darüber gemunkelt, dass sich Andrej in München befindet. Was er in der bayrischen Landeshauptstadt macht, ist jedoch nicht bekannt...