Andrej Mangold: OnlyFans-Hammer! Jetzt nimmt er Stellung

Der einstige TV-Rosenkavalier ließ jetzt in einer Instagram Fragerunde durchsickern, wie er zu OnlyFans steht. Zumindest wäre er nicht der erste Promi, der sich dazu entscheidet sich durch schlüpfrige Bilder auf der Erotik-Plattform etwas dazuverdient. Besonders Laura Müller, die Frau von Michael Wendler, ist dafür bekannt gerne einmal ordentliche Summen für exklusiven Content zu verlangen und damit Geld zu scheffeln. Könnte sich eine solche Zusatz-Einnahmequelle auch Andrej Mangold vorstellen?

In seiner Instagram Story nahm der Ex-Bachelor nun Stellung. Einer seiner neugierigen Fans fragte ihn ganz direkt: "Wärst du offen, dich bei OnlyFans zu zeigen?" und hängt an die Frage noch einen erwartungsvollen Herzchen-Augen-Emoji hinten an. Doch Andrej nimmt seiner Community da schnell den Wind aus den Segeln und kommentiert die Frage nur mit den Worten "Was soll ich da denn bitte zeigen". Doch gleichzeitig gibt er seinen Fans die Möglichkeit auf seine Story zu antworten und gegebenenfalls mit einem Story-Widget auch Vorschläge einzubringen. So so, sammelt der einstige "Sommerhaus der Star"-Teilnehmer da etwa schon Ideen? Bleibt abzuwarten, ob sich seine Fans wirklich schon bald auf pikanten Content des einstigen Rosenverteilers freuen dürfen.

