Angela Merkel: Bitterer Betrug

Professor Sauer bekam in den USA einen wichtigen Preis. Der Wissenschaftler wurde in Indianapolis bei einer Veranstaltung der American Chemical Society (größter Chemie-Verbund in den USA) für seine Leistungen im Forschungsgebiet der Oberflächenchemie ausgezeichnet. Bestens gelaunt und sehr gelöst strahlt Joachim Sauer bei der Preisverleihung in die Kamera. Ganz eng neben ihm steht seine Kollegin Laura. Die Garderobe haben die beiden offenbar bewusst farblich aufeinander abgestimmt. Eigentlich kennt man so einen Partnerlook ja nur von Liebespaaren. Seine Krawatte hat das identische Rot wie Lauras Kleid – so als wollen sie sagen: Schaut her, wir gehören zusammen.

Laura Gagliardi saß später im Publikum und applaudierte stolz. Sie hielt sogar noch eine Rede auf ihn: "Joachims Bei träge sind einzigartig", schwärmte sie.