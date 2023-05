Angela Merkel: Emotionale Beichte! Ihre Reue ist groß

Und so sind sie an diesem besonderen Tag, an dem Angela Merkel mit dem "Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung" ausgezeichnet wird, nach Berlin gekommen. Dabei sind Ehemann Joachim Sauer und ihre strahlenden Geschwister Irene Kasner und Marcus Kasner.

Die Ex-Kanzlerin gab an diesem Abend tiefe Einblick in ihr Gefühlsleben, sagte: "Schade, dass meine Eltern nicht mehr dabei sein können. Das wäre schön gewesen." Aber umso mehr freute sie sich, dass ihr Bruder und ihre Schwester da waren. Und ihrer Familie gilt an diesem Tag Angela Merkels Dank. Über Schwester Irene sagt Angela laut "Neue Post": "Sie ist meine wichtigste Beraterin in allen Dingen außerhalb der Politik!" Vor allem wenn es um ihre Gesundheit geht, ist Irene als Ergotherapeutin ihre erste Anlaufstelle.

Auch Marcus ist ein wichtiger Ansprechpartner bei Sorgen. Die Altkanzlerin und ihn verbinden ähnliche Ansichten, wenn es um Moral geht. Beide haben das gleiche Verständnis für die Umwelt, studierten einst Physik.

All die Jahre verpasste Angela Merkel wichtige Momente mit der Familie. Doch nun will sie so viel wie möglich nachholen. Mit ihnen ins Ferienhäuschen in der Uckermark reisen, Fußball gucken, glückliche Zeiten erleben – so wie an diesem Tag.

