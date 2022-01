Angela Merkel: Großes Glück! Sie wagt einen Neuanfang

Angela sucht sich neue Aufgaben

Da ist zum einen die Krise mit Ehemann Joachim Sauer, die Merkel gewiss viel Kummer bereitet. Er wurde erwischt, wie er mit einer anderen Frau einen vertrauten Abend in einem Restaurant verbrachte und anschließend mit ihr in einem Hotel verschwand. Noch dazu ist Merkels Lebensaufgabe, die Kanzlerschaft, nach 16 Jahren beendet. Wer würde bei diesen Umbrüchen nicht in ein Loch fallen? Doch Merkel hat ihr Glück nun in die Hand genommen.

Satt in Traurigkeit und Lethargie zu versinken, hat sie sich neue Aufgaben und Ziele gesucht. Bereits an ihrem ersten freien Tag als Altkanzlerin fuhr Angela Merkel um 8.20 Uhr in ihr neues Büro in Berlin. Dort kann sie sich nun ganz in Ruhe neu sortieren, neuen Projekten widmen. Zum Beispiel der Biografie, die sie mit ihrer engen Vertrauten, Büroleiterin Beate Baumann, in den kommenden Jahren schreiben will.

Auch die Reisen in alle Welt gilt es langsam zu planen – schließlich hatte sich die studierte Physikerin ja vorgenommen, alle Städte zu besuchen, die ihr einen Ehrendoktortitel verliehen haben. Etwa New York. Nicht ganz so weit liegt ein anderes Ziel: das neue, zweite Zuhause in Hamburg. Heimlich soll sie hier ein Haus beziehen und ihr neues Glück und viel Ruhe genießen.

"Ich glaube, dass wir immer wieder bereit sein müssen, Dinge zu beenden, um den Zauber des Anfangens zu spüren", hatte Angela selbst einmal gesagt. Und ganz im Geheimen hat sie bereits ihr neues Leben angefangen. Eines, das sie von so manchem Kummer ablenkt. Das sie auf Trab hält und erfüllt.

