Angela Merkel: Süße Überraschung mit 69 Jahren!

Im letzten Jahr lud die ehemalige Kanzlerin all ihre Liebsten auf ein Wochenende in die Uckermark ein, ins wunderschöne Ferienhaus nahe Templin. Alle waren da. Ehemann Joachim Sauer, Schwester Irene, Bruder Marcus mit seiner Freundin Ute. Gemeinsam verbrachten alle ein paar schöne Tage. Mit vielen Gesprächen, mit viel Gelächter. Es gab Pflaumenkuchen mit Streuseln, weil Merkels Mann Joachim den so liebt. Gegrillten Fisch und noch so viel mehr Leckereien!

Seitdem hat die ehemalige Bundeskanzlerin kaum Zeit für die Familie gefunden. Auch ohne offizielles Amt war der Terminkalender voll. Doch in diesem Jahr, zu ihrem Geburtstag, wünscht sich Angela Merkel, dieses Familienwochenende mit ihren Liebsten zu wiederholen. Wieder diese Nähe, Vertrautheit spüren – es ist ihr Wunsch an ihrem Jubeltag.