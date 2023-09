Angela Merkel: Neuanfang ohne Joachim! Sie lässt alles zurück

Die Hektik der Großstadt zerrt an den Nerven. Und überall wird sie beobachtet: "Hast du gesehen? Die Merkel! Na, die sieht ja müde aus!" Hier in der Heimat, hier in Templin, da ist nicht die einst mächtigste Frau der Welt. Da ist sie nur die "Kasi", wie sie ihre Schulfreunde nennen, die sie an diesem Samstag anlässlich des 50-jährigen Abiturtreffens wiedersieht. Hier bewertet sie niemand. Hier ist sie nur Freundin, Schulkameradin, Vertraute. So war es immer, so wird es immer sein!

Angela Merkel ist glücklich an diesem Tag. Das sieht man. Obwohl Gatte Joachim nicht an ihrer Seite ist, wie so oft in letzter Zeit. Die Ehekrise der Kanzlerin – ein Dauerthema. Jedoch eins, was nach Berlin gehört. In Templin, dem Ort ihrer Kindheit, herrscht nur Fröhlichkeit. Überall finden sich schöne Erinnerungen. An die Zeit mit ihren Eltern, an Lachen und Leichtigkeit. Hier zu leben, das hat ihr immer gefallen. Hier wieder zu leben, wird sie glücklich machen. Den ersten Schritt hat sie schon gewagt …