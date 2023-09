Angela Merkel: Seniorenresidenz! Nun wird alles anders

Angela Merkel besuchte die Klasse 12b an der Oberschule Templin in Brandenburg. 1973 bestand sie ihr Abitur mit der Note 1,0. Nun, nach 50 Jahren, kehrt die Altkanzlerin zurück und trifft ihre ehemaligen Klassenkameraden. Unter dem Motto: "50. Abi-Jahrestag, Dampferfahrt!" feierten sie am vergangenen Samstag und schwelgten in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit.

Auf dem Dampfer "MS Uckermark" fuhren sie knapp drei Stunden vom Anleger Templin die 5-Seen-Tour ab. Bilder zeigen Angela Merkel auf dem Sonnendeck des Bootes. Für die ehemalige Bundeskanzlerin endlich mal wieder ein Moment zum Durchatmen, denn die Ehe-Krise mit Joachim Sauer hatte in den vergangenen Monaten für viel Unruhe gesorgt. Und zur großen Überraschung wählt die ehemalige Klassenkameradschaft ausgerechnet eine Seniorenresidenz für ihr Abendessen. Gemeinsam kehrten sie "An der Buchheide" ein. Nanu! Sind Angela Merkel und die Ex-Schüler der Oberschule Templin nicht noch etwas zu jung für diese Einrichtung? Offenbar sehen sie das anders!

Doch für Angela Merkel scheint der Ausflug in ihre Heimat eine willkommene Abwechslung gewesen zu sein - ein besonderer Ausflug mit alten Bekannten. "Wir treffen uns regelmäßig, aber 50 Jahre ist natürlich was Besonderes", erzählt ein ehemaliger Mitschüler von Angela Merkel laut "BILD". Und sie scheinen enger miteinander verbunden zu sein, als gedacht. Denn ihre ehemaligen Mitschüler kennen sogar die private Adresse und Telefonnummer der Alt-Kanzlerin. Sie steht genauso wie jeder andere auch in der Klassenliste. Doch ist das nicht gefährlich? "Wir vertrauen uns", betont eine Mitschülerin der Politikerin. Solche Schulkameraden wünscht sich doch jeder...