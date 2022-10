Angela Merkel & Joachim Sauer: In Italien wollen sie ein neues Leben beginnen!

Denn was gab es da für Dramen! Trennung, sogar Scheidung stand im Raum. Weil Joachim Sauer kein Geheimnis daraus machte, dass er sich mit einer anderen Frau trifft. Weil er durch die Weltgeschichte reiste, als Angela ihn zu Hause in Berlin gebraucht hätte. Weil er an der Akademie der Wissenschaften in Turin eine Anstellung annahm, wo sie sich auf ein Rentnerleben in ihrem Haus in der Uckermark gefreut hatte. Doch Angela Merkel scheint alles verzeihen und der Liebe eine – vielleicht letzte – Chance geben zu wollen.

Und so kommt das Turiner Apartment ins Spiel. 210 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer mit Bad, riesige Küche, großer Balkon – und damit einer ehemaligen Kanzlerin würdig. Zudem in einer verkehrsberuhigten Zone gelegen, was dem lärmsensiblen Joachim Sauer wichtig gewesen sein wird. Angela Merkel wiederum wird es wichtig gewesen sein, ihrem Mann nahe sein zu können, wenn er in Turin doziert – ein eindeutiges Signal an alle Konkurrentinnen, dass allein sie die Frau an seiner Seite ist.

Noch ist die Ehe nicht gerettet. Aber bei Joachim Sauer scheint sich ein Sinneswandel einzustellen! Er bekannte sich öffentlich zu seiner Frau, sprach über eine gemeinsame Zukunft mit ihr: "Wir haben alle Hürden gemeistert. Jetzt genießen wir einfach die Zeit zusammen." So etwas hat er seit Ewigkeiten nicht gesagt!