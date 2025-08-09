Angelina Jolie: Heimlicher Plan – Adoptiert sie Kind Nr.4?

In den vergangenen Wochen soll Angelina mit mehreren Waisenhäusern auf der ganzen Welt Kontakt aufgenommen, einige davon sogar schon besucht haben. "Sie möchte gern wieder ein Kind aus einem der Krisengebiete, mit denen sie bereits vertraut ist, bei sich aufnehmen, wie zum Beispiel Syrien", heißt es weiter. Gut möglich also, dass wir Angelina bald wieder mit Kinderwagen und Schnuller in der Hand unterwegs sehen…