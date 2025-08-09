Angelina Jolie: Heimlicher Plan – Adoptiert sie Kind Nr.4?
Sie tut’s schon wieder: Weil Angelina Jolie am Empty-Nest Syndrom leidet, will sie nun ein weiteres Kind zu sich holen…
Angelina Jolie hat drei adoptierte und drei leibliche Kinder.
© IMAGO / Starface
Das Mutterherz blutet: Denn Angelina Jolies (50) sechs Kinder werden gerade nach und nach flügge und ziehen zu Hause aus. Nach Maddox (24), Pax (21) und Zahara (20) hat nun auch Angies Tochter Shiloh (19) das Familiennest verlassen, ist mit ihrer Freundin Keoni Rose zusammengezogen: "Sie wohnen seit ein paar Wochen in einer gemeinsamen Eigentumswohnung in Los Angeles", heißt es. Und auch ihre Jüngsten, Vivienne und Knox, feiern bald ihren 18. Geburtstag und wollen nach dem Highschool-Abschluss aufs College gehen.
Angelina bleibt also ganz allein zurück, denn einen Partner hat die Schauspielerin seit der Scheidung von Brad Pitt (61) bekanntlich nicht!
Angelina Jolie bleibt alleine zurück
Für sie der absolute Horror: "Angelina hat panische Angst vor dem Alleinsein, schon seit dem Auszug ihrer ältesten Kids fühlt sie sich so einsam wie noch nie und leidet am Empty-Nest-Syndrom“, verrät ein Bekannter der Hollywood-Beauty. Deshalb schmiedet Angie bereits seit Längerem neue Adoptions-Pläne: "Sie spielt bereits seit etwa einem Jahr mit dem Gedanken, ein weiteres Kind zu adoptieren", so ein Insider gegenüber "New Idea".
In den vergangenen Wochen soll Angelina mit mehreren Waisenhäusern auf der ganzen Welt Kontakt aufgenommen, einige davon sogar schon besucht haben. "Sie möchte gern wieder ein Kind aus einem der Krisengebiete, mit denen sie bereits vertraut ist, bei sich aufnehmen, wie zum Beispiel Syrien", heißt es weiter. Gut möglich also, dass wir Angelina bald wieder mit Kinderwagen und Schnuller in der Hand unterwegs sehen…
