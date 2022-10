Brad Pitt & Angelina Jolie: Der Scheidungskrieg geht weiter! Jetzt wird es richtig schmutzig

Angelina reichte nun vor Gericht Unterlagen ein, in denen die Gewalt-Ausbrüche ihres Ex-Mannes genau beschrieben werden. "Pitts aggressives Verhalten begann schon, bevor die Familie am Flughafen ankam, wobei er eine Konfrontation mit einem der Kinder hatte. Nachdem der Flug abgehoben hatte, ging Jolie auf ihn zu und fragte ihn, was los sei", heißt es in den Dokumenten. Als Brad angeblich sagte, dass Angelina sich "zu unterwürfig" gegenüber den Kindern verhalte, soll er sie am Kopf gepackt und geschüttelt haben. Dabei habe sich die Schauspielerin Verletzungen am Rücken und Ellbogen zugezogen. Außerdem soll Brad Bier und Rotwein über Angelina und die Kinder geschüttet haben.