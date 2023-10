Angelina Jolie: Zoff mit Sohn Pax! "Angelina führt sich auf wie eine Über-Mutter..."

Doch Angie scheint mit ihr nicht warm zu werden. Jedes Mal, wenn Carmen bei den Jolies zu Besuch ist, stellt sie die 20-Jährige zur Rede – etwa, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt oder was ihre politischen Ansichten sind.

"Pax ist deshalb total genervt", so ein Insider gegenüber "Radar Online". "Er hat seine Mum gebeten, Carmen in Ruhe zu lassen. Schließlich sind sie noch nicht lange zusammen und wollen noch schauen, wo ihre gemeinsame Reise hingeht." Doch so richtig gefruchtet scheint Pax’ Ansage nicht zu haben: "Angelina führt sich auf wie eine Über-Mutter. Sie hat ein Problem damit, los zu lassen", heißt es weiter. Tja, auch beim Abnabelungsprozess gibt es für Angie eben keinen Promi-Bonus.