Angelina Jolie: Lebensgefahr! Drama um die achtfache Mutter

In der westukrainischen Stadt Lwiw besuchte Angelina in einem Krankenhaus Kinder, die bei einem Raketenangriff verletzt worden waren, zauberte ihnen mitten in diesen dramatischen Zeiten ein kleines Lächeln ins Gesicht. „Gemeinsam mit meinen Kollegen setze ich mich dafür ein, dass alles getan wird, um den Schutz und die grundlegenden Menschenrechte der Vertriebenen und Flüchtlinge in der Region zu gewährleisten“, erklärte der Filmstar.