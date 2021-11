Angelina Jolie & Brad Pitt: Neuer Streit! Jetzt geht es erneut um die Kinder!

Dass die hübsche Shiloh gute Gene hat ist wohl kaum abzustreiten. Doch auch in der Modewelt kennt sie sich aus und experimentiert gerne einmal mit ihren Looks. Ob eher elegant und feminin im schicken Abendkleid oder doch lieber burschikos und lässig in zerrissener Jeans und Hoodie - auf dem roten Teppich zeigt sich Shiloh immer wieder in verschiedenen Facetten. Die Entscheidung, ob sie die Angebote annimmt, ist jedoch noch nicht getroffen. Ein Insider verrät jedoch der "Life & Style“: "Shiloh denkt noch darüber nach, ob es der richtige Weg für sie ist".