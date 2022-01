Angelina Jolie & The Weeknd: Liebes-Hammer! Jetzt bricht es aus ihm heraus

Denn in dem Song "Here We Go… Again" aus dem gerade erschienenen Album "Dawn FM" singt The Weeknd: "Meine neue Freundin ist ein Filmstar" – und plaudert munter aus dem Nähkästchen: "Ich habe sie geliebt und zum Schreien gebracht wie Neve Campbell." In dem Song "Starry Eyes" verrät der Sänger außerdem, dass er wohl schon länger ein Auge auf Angie geworfen hat: "Als ich jung und allein war, habe ich dich in meinen Träumen getroffen. Jetzt bist du zur Realität geworden." Im Gegensatz zu Millionen The-Weeknd-Fans dürfte Angelina das gar nicht gern hören…

Allerdings hätte sie damit rechnen können, dass ihr Neuer sie "künstlerisch" verwurstet, schließlich machte er schon mehrfach seine Ex-Freundinnen zum Thema seiner Songs. In diesem Fall dürfte allerdings klar sein: Wenn The Weeknd sich künftig nicht auf die Zunge beißt, kann er bald auch einen Break-up-Song über Angelina singen...