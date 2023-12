Brad Pitt: Brutale Abrechnung! Jetzt packt sein Sohn aus!

Immerhin, von Brads leiblichen Kindern Shiloh, Vivienne und Knox gab es bislang keine (öffentlichen) Klagen. Doch unterm Strich scheint klar, hinter den Kulissen muss es bei der einstigen Vorzeigefamilie schon früher heftigst gekracht haben! Weil Brad seinen Alkoholkonsum nicht im Griff hatte? In der "New York Times" hatte der Schauspieler 2019 zugegeben, dass er nach der Scheidung die Anonymen Alkoholiker aufgesucht hätte: "Ich habe die Dinge so weit getrieben wie ich konnte, also musste ich das Trinken aufgeben", so Brad damals. Und weiter: "Ich hatte Familienangelegenheiten zu regeln. Belassen wir es dabei." Auch die aktuellen Vorwürfe kommentiert Brad nicht. Dafür reden andere: Es sei "frustrierend zu sehen, wie Brad als 'schlechter Mensch' dargestellt wird", äußert sich ein Kumpel des Schauspielers in der britischen "Sun". "Brad hat sich entschieden, würdevoll dazu zu schweigen und das spricht Bände", so der Freund weiter. Brads Sohn Pax scheint es allerdings egal zu sein, ob sein Vater schweigt oder womöglich doch noch versuchen wird, die Dinge klarzustellen. In seinem Posting klingt es wie eine Drohung: "Du kannst dir selbst und der Welt erzählen, was du willst. Aber die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen."