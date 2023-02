Angelo Kelly: Erschütterndes Drama! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

Schockierende Todes-Gerüchte

Es gibt gleich mehrere der falschen Artikel im Internet. Klickt man auf einen Link, kommt man auf eine unseriöse Seite, die ebenfalls über das Ableben von Angelo berichtet. Ob es den Betreibern nur um Aufmerksamkeit geht, ist unklar.

Aber auch wenn diese Nachrichten frei erfunden sind, ist es für Angelos Familie mit Sicherheit ein Schock. Wie sehr müssen sie sich ängstigen, wenn sie lesen, dass ihr geliebter Vater, Ehemann, Bruder tot sein soll und sie ihn vielleicht nicht direkt erreichen? Und wie schrecklich muss es auch für den 41-Jährigen sein, wenn er seine eigene Todesanzeige im Internet entdeckt.

Der Sänger ist nicht der Einzige, vielen Stars ist das schon so ergangen. Erst kürzlich auch Peter Kraus. Der Musiker erklärt, was solche Falschmeldungen anrichten können. "Das Telefon steht nicht mehr still, bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen … Was für Menschen sind das, die so etwas verbreiten? Sind sie bösartig? Finden sie sich witzig? Es ist mir unverständlich." Uns auch!

