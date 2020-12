Angelo Kelly: Seine fünf Kinder auf einen Blick!

Seine Schwester Helen, die 2002 geboren wurde, glänzt dagegen nicht nur mit einer starken Stimme, sondern auch mit ihrer Kreativität. Mit ihren 18 Jahren gestaltet die Tochter von Angelo Kelly bereits die aufwendigen Bühnenkostüme für die ganze Familie. Da sie ihrer Kreativität gern freien Lauf lässt, hat auch Papa Angelo in Styling-Fragen wenig zu melden. Aktuell bastelt Helen fleißig an einer Bewerbungsmappe für ein Studium in Historischem Kostümdesign. Um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen, belegte die älteste Tochter von Angelo Kelly sogar einen Englisch-Kurs an einer Cambridge Abendschule. „Sie hat da die beste Note bekommen, sie hat das wirklich top abgeliefert", schwärmt der stolze Papa bei "Goodbye Deutschland".