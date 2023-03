Angelo Kelly: Sein ganzes Leben hat eine bittere Wende genommen

"Viel zu oft habe ich viel zu viel getrunken." Heute rührt er keinen Tropfen mehr an. Denn es war höchste Zeit für diesen Schritt. Er gesteht offen und ehrlich: "Weil es mir vorher zu gut gefallen hat, ihn zu genießen."

"Seit fast einem Jahr rühre ich keinen Alkohol mehr an", erzählt er weiter. Angelo weiß, wohin es führen kann, wenn man das Trinken nicht mehr unter Kontrolle hat. Ein warnendes Beispiel war sein eigener Vater. Dan Kelly († 71) litt nach dem frühen Tod seiner Frau Barbara († 36) an Depressionen und Alkoholsucht. Zehn Jahre lang hat das Oberhaupt der Kelly Family jeden Tag getrunken. Angelos große Schwester Kathy erinnert sich an die düstere Zeit: "Manchmal war er so betrunken, dass er es nicht geschafft hat, die Treppen hochzukommen", sagt sie. Zu der Zeit war die singende Familie ständig unterwegs, um Konzerte zu geben, und hat Nacht für Nacht in einem anderen Hotel geschlafen. "Manchmal habe ich bis morgens um drei oder vier Uhr gewartet. Ich wusste, wenn ich ihn nicht ins Hotel bringe, dann werden ihm die Kinder entzogen."

Dazu kam es zum Glück nie. Irgendwann hat Dan Kelly den Absprung geschafft. Und den hat nun auch Angelo Kelly vollzogen. Doch er weiß: Die Versuchung lauert hinter jeder Ecke. Bis jetzt ist der Sänger standhaft geblieben – und so soll es auch bleiben. Und wenn er doch mal das Verlangen nach einem Glas Whiskey oder Bier hat, schaut er sich seine geliebten Kinder an – niemals würde er etwas tun, das das Wohlergehen seiner Familie aufs Spiel setzen würde.

