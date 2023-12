Anke Engelke: "Ich fühle mich reduziert"

"Unter Uns"-Isabell Hertel

So heftig wird die Zukunft ihrer Rolle "Ute"

Isabell Hertel spielt seit fast 29 Jahren die Rolle der Ute Kiefer bei der RTL-Soap "Unter Uns". Mit uns hat die Schauspielerin nun über ihre größte Herausforderung am Set gesprochen, uns verraten, mit welchen ihrer Kolleg:innen sie sich am besten versteht und, was in Zukunft für ihre Rolle geplant ist!