Anke Engelke: "Ich fühle mich reduziert" - Jetzt spricht sie Klartext

"Ich bin extrem dankbar, denn man verbindet mit mir das Lustige. Und das ist ja, aus meiner Perspektive ist es ein Stigma, weil ich mich so reduziert fühle und weil ich mich so nicht verstehe, weil ich ja keine Witzemaschine bin. Aber das muss ich dann ausblenden und dann kann ich mich einfach freuen, wenn Anfragen kommen, die eine Herausforderung darstellen.", erklärt Anke Engelke in der WDR-Sendung "Kölner Treff".